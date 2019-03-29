Расизм на Украине: УЕФА наказал "Шахтер" за поведение фанатов

УЕФА закрыл трибуны домашнего стадиона "Шахтера" на следующий еврокубковый матч. Решение принято по итогам игры "горняков" с "Айнтрахтом" в Лиге Европы, которая состоялась в Харькове 14 февраля.
Во время встречи фанаты "Шахтера" использовали пиротехнику и растянули баннер расисткого содержания. Клуб на следующем матче должен закрыть 13-й сектор стадиона и развесить на трибунах баннер с логотипом УЕФА и надписью EqualGame. Кроме того, донецкий клуб выплатит 10 тысяч евро.
Ранее УЕФА также открыл дело против киевского "Динамо" за расистское поведение фанатов во время матча с "Челси". Болельщики выкрикивали кричалки в адрес темнокожих футболистов лондонской команды. Решение по этому делу будет принято позже.
Наказание "Шахтера" переносится на следующий сезон, так как команда уже вылетела из еврокубков. "Горняки" уступили "Айнтрахту" в 1/16 финала Лиги Европы - 2:2, 0:4. "Динамо" в 1/8 финала турнира проиграло "Челси" (0:3, 0:5).
Читайте также:
Организаторы показали 18 пилотов женской гоночной серии W Series
В семье Криштиану Роналду появится пятый ребенок
Отец Загитовой рассказал, почему не смотрел ее выступление на чемпионате мира
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
В ответ на американское давление на "Северный поток - 2" Германия объяснила, в каком случае она предпочтет американский СПГ российскому трубопроводному газу.
Дональд Трамп встретился в Белом доме с супругой Хуана Гуайдо и призвал Россию встать на сторону самопровозглашенного президента Венесуэлы.
Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов. Указ будет действовать на протяжении одного года.
Выборы президента на Украине 31 марта ставят для российской власти вопрос — признавать или не признавать их итоги, сказал "Правде.Ру" эксперт.