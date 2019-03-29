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Расизм на Украине: УЕФА наказал "Шахтер" за поведение фанатов

Спорт

УЕФА закрыл трибуны домашнего стадиона "Шахтера" на следующий еврокубковый матч. Решение принято по итогам игры "горняков" с "Айнтрахтом" в Лиге Европы, которая состоялась в Харькове 14 февраля.

Расизм на Украине: УЕФА наказал

Во время встречи фанаты "Шахтера" использовали пиротехнику и растянули баннер расисткого содержания. Клуб на следующем матче должен закрыть 13-й сектор стадиона и развесить на трибунах баннер с логотипом УЕФА и надписью EqualGame. Кроме того, донецкий клуб выплатит 10 тысяч евро.

Ранее УЕФА также открыл дело против киевского "Динамо" за расистское поведение фанатов во время матча с "Челси". Болельщики выкрикивали кричалки в адрес темнокожих футболистов лондонской команды. Решение по этому делу будет принято позже.

Наказание "Шахтера" переносится на следующий сезон, так как команда уже вылетела из еврокубков. "Горняки" уступили "Айнтрахту" в 1/16 финала Лиги Европы - 2:2, 0:4. "Динамо" в 1/8 финала турнира проиграло "Челси" (0:3, 0:5).

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