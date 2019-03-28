Организаторы показали 18 пилотов женской гоночной серии W Series

Стал известен состав женской гоночной серии W Series, чемпионат которой стартует в этом году. Организаторы назвали имена 18 участниц.

В состав 18 пилотов W Series вошли: Элис Пуэлл, Джейми Чедвик, Эсми Хоки, Сара Мур, Джессика Хоккинс (все - Великобритания), Сейбр Кук, Ши Хобрук (обе - США), Мики Кояма (Япония), Вики Пириа (Италия), Марта Гарсия (Испания), Эмма Кимилайнен (Финляндия), Меган Жилкс (Канада), Наоми Шифф (Бельгия), Гося Рдест (Польша), Кейтлин вуд (Австралия), Фабианна Вольвенд (Лихтенштейн) и Бейтске Виссер (Голландия).

Девушки проведут предсезонные тесты с 14 по 16 апреля в Лаузицринге. Первый этап состоится 3 и 4 мая в Хоккенхайме. Также соревнования пройдут на трассах в Зольдере, Мисано, Норисринге, Ассене и Брэндс-Хэтч.

Призовой фонд первого чемпионата серии составляет 1,5 миллиона долларов. Девушки будут соревноваться на однотипных болидах Tatuus T-318, которые сертифицированы для выступлений в чемпионате "Формулы-3". На автомобилях будут использованы двигатели объемом 1,8 литра с турбонаддувом.

Источник фото: twitter.com/SoyMotor

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