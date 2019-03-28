В семье Криштиану Роналду появится пятый ребенок

Джорджина Родригес, девушка футболиста Криштиану Роналду снова беременна, сообщает Correio da Manha. Журналисты заметили Родригес с округлившимся животом на трибунах во время матча отборочного турнира Евро-2020 Португалия - Сербия (0:0).

У Роналду это будет пятый ребенок. В июне 2010 года он впервые стал отцом. Сына Криштиану-младшего ему родила суррогатная мать. Спустя семь лет у футболиста появилась двойня, детей назвали Ева и Мэттью.

Джорджина Родригес родила футболисту дочь в ноябре 2017 года. Четвертого ребенка Роналду назвал Аланой.

Источник фото: Grazia

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