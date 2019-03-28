Сульшер подписал контракт с "МЮ". Его бывший клуб получит 8,5 миллионов евро

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба английского клуба. Новое соглашение рассчитано на три года.

Ранее Сульшер тренировал норвежский клуб "Мольде". В декабре 2018 года после увольнения Жозе Моуринью из "МЮ", англичане попросили специалиста возглавить команду. Стороны подписали контракт до конца сезона, а норвежцы за это получили 2 миллиона евро.

Под руководством Сульшера "МЮ" провел 19 матчей, в которых одержал 14 побед, 2 раза сыграл вничью и 3 раза проиграл. Англичане вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

За подписание нового контракта "Юнайтед" должен заплатить "Мольде" еще 8,5 миллионов евро. Сульшер завершил карьеру игрока в 2007 году. В составе "Манчестер Юнайтед" он провел 366 матчей, в которых забил 126 голов.

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