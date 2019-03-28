Отец Загитовой рассказал, почему не смотрел ее выступление на чемпионате мира

Ильназ Загитов, отец фигуристки Алины Загитовой, рассказал о том, как переживал за дочь во время чемпионата мира. 16-летняя россиянка завоевала золото на турнире в Сайтаме, которое стало для нее первым в карьере.
Загитов отметил, что он суеверный, как и все спортсмены, поэтому не смотрел произвольную программу дочери. Также он пытался повторить тот день, когда Алина выиграла золото Олимпиады-2018.
- Подготовка была очень серьезной, - приводит tatneft.ru слова Загитова. - Мы, безусловно, переживали за дочь, ведь сезон был очень сложным.
Все спортсмены суеверны. И, хотя выступал не сам лично, я постарался вспомнить все, как сложился тот день, и повторил все в точности во время решающего про-ката Алины.
Я не подходил, в стороне ходил. Только когда услышал, что музыка заканчивается, не выдержал. Все улыбались и успокоили меня, сказали, что выступление отличное. Все позади, мы очень рады за дочь!
Источник фото: kremlin.ru
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