В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча

Аргентинский арбитр Розана Паз подверглась атаке со стороны болельщика. Девушка работала линейным судьей на матче футбольной лиги Сан-Хуана между командами "Маркесадо" и "Сан-Мартин".
В конце встречи судьи ошибочно остановили атаку одной из команд, после чего в Розану с трибун прилетел термос с кипятком. Девушка попросила главного арбитра облить ее холодной водой и доработала игру.
После финального свистка Паз обратилась за помощью врачей. В больнице ей поставили диагноз - сильный ожог тела. Несмотря на это, Розана не собирается завершать карьеру футбольного арбитра.
- Я не собираюсь сдаваться, - приводит AS слова Паз. - Не имеет значения, кто атакован - мужчина или женщина. Такого точно не должно происходить во время матчей.
Источник фото: Teleset
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