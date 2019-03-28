Брейк-данс будет внесен в программу Олимпийских игр до конца года

В Лозанне состоялось заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). На совещании делегаты рассмотрели предложение оргкомитета Олимпиады-2024 внести новые виды спорта в программу соревнований.

Исполком дал согласие на проведение на Играх в Париже турниров по брейк-дансу, скалолазанию, скейтбордингу и серфингу. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в декабре на следующем заседании организации.

Скалолазание, скейтбординг и серфинг зрители смогут увидеть на Олимпиаде-2020 в Токио, брейк-данс будет включен в олимпийскую программу впервые.

Отметим, турнир по этому виду спорта проводился, но на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 году. Золото тогда завоевал россиянин Сергей Чернышев.

Источник фото: vgorode.ua

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