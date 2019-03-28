Алина Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова очень популярна в Японии. Она приняла участие в передаче на местном телевидении и ответила на вопросы журналистов.
Один из вопросов смутил 16-летнюю девушку. Журналист спросил у спортсменки, какого мужчину она считает идеалом.
"Я об этом не думала, честно говоря. Это очень странный вопрос", - ответила Загиова.
Россиянка в возрасте 15 лет завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане. Фигурное катание имеет большую популярность в Стране восходящего солнца. Болельщики во время различных шоу закидывают Загитову мягкими игрушками. Ей даже подарили собаку редкой породы акиту-ину, которую фигуристка назвала Масару.
В этом сезоне спортсменка стала второй на чемпионате Европы и выиграла золото чемпионата мира. Ранее сообщалось, что за сезон Загитова заработала 184 тысячи долларов.
Вместе с тем, издание ESPN включило ее в топ-25 самых высоокоплачиваемых спортсменок. По сведениям журналистов, Загитова зарабатывает 2,5 миллиона долларов в год от рекламных контрактов.
Читайте также:
Алина Кабаева впервые рассказала о своей семье
Футболист Игнатьев подписал новый контракт с "Краснодаром". Скандал окончен
На Макгрегора завели дело о сексуальном насилии
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Что дал людям венесуэльский социализм? Как развиваться стране в условиях необъявленных, но фактически начатых американцами войны и грабежа? Как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро? Каковы его шансы удержать власть? Обозреватель "Правды.Ру" делится впечатлениями после посещения Венесуэлы.