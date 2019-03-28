Алина Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова очень популярна в Японии. Она приняла участие в передаче на местном телевидении и ответила на вопросы журналистов.



Алина Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Один из вопросов смутил 16-летнюю девушку. Журналист спросил у спортсменки, какого мужчину она считает идеалом.

"Я об этом не думала, честно говоря. Это очень странный вопрос", - ответила Загиова.

Россиянка в возрасте 15 лет завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане. Фигурное катание имеет большую популярность в Стране восходящего солнца. Болельщики во время различных шоу закидывают Загитову мягкими игрушками. Ей даже подарили собаку редкой породы акиту-ину, которую фигуристка назвала Масару.

В этом сезоне спортсменка стала второй на чемпионате Европы и выиграла золото чемпионата мира. Ранее сообщалось, что за сезон Загитова заработала 184 тысячи долларов.

Вместе с тем, издание ESPN включило ее в топ-25 самых высоокоплачиваемых спортсменок. По сведениям журналистов, Загитова зарабатывает 2,5 миллиона долларов в год от рекламных контрактов.

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