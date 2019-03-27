Футболист Игнатьев подписал новый контракт с "Краснодаром". Скандал окончен

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба "быков". Детали сделки не раскрываются.
"Краснодар" выступил с заявлением, в котором попросил журналистов не беспокоить 20-летнего футболиста. Игрок по согласованию с клубом не будет давать никаких комментариев по новому контракту.
Ранее футболист отказывался подписывать соглашение, предложенное клубом.. Игрока не устраивали финансовые условия по новому контракту. Конфликт между Игнатьевым и "Краснодаром" перешел в публичную плоскость.
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на одной из пресс-конференций объяснил отсутствие талантливого форварда в составе команды тем, что он "думает не о футболе". На это Игнатьев ответил, что получает намного меньше своих сверстников.
В ряде СМИ появилось множество публикаций на тему нового контракта Игнатьева. Журналисты сообщали, что футболист сменил агента, который подарил ему дорогой автомобиль. Именно после этого Игнатьев начал требовать от клуба контракт на новых условиях.
Футболист в этом сезоне показал себя с лучшей стороны. Он провел 21 матч за "Краснодар", в которых забил 6 мячей. В результате скандала клуб отправил перспективного игрока в дубль. Предыдущее соглашение между Игнатьевым и "Краснодаром" заканчивалось летом 2022 года.
Источник фото: ФК "Краснодар"
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