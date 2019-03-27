Алина Кабаева впервые рассказала о своей семье

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в интервью журналу "Аэроэкспресс" впервые раскрыла подробности своего детства. Будущая чемпионка родилась в 1983 году в Ташкенте.

- Я выросла в интернациональном окружении, - заявила Кабаева. - В нашем доме жили семьи самых разных национальностей. Жили, кстати, очень дружно, такой большой семьей. Соседи поддерживали друг друга и реально помогали. Отношения между людьми были искренние и дружелюбные. Ссоры, конечно, случались, но в них никогда не было ненависти. У меня было совершенно безмятежное и счастливое детство. Сейчас я понимаю, что во многом это связано с нашим домом, с нашим интернациональным двором, где не было чужих детей.

Также Кабаева рассказала о том, как попала в художественную гимнастику. По словам спортсменки, мама мечтала отдать ее в фигурное катание, но в Ташкенте не было соответствующей инфраструктуры.

- Мама еще до моего рождения была знакома с этим видом спорта, потому что баскетбольная команда, в которой она играла, тренировалась в одном зале с гимнастками, - рассказала Алина. - Мама наблюдала тренировки Ирины Виннер и тогда же про себя решила, что если у нее родится девочка, она отдаст ее в художественную гимнастику, и только к этому тренеру.

Кабаева завоевала бронзовую медаль в многоборье на Олимпиаде-2000 и золото на Олимпиаде-2004. Она является девятикратной чемпионкой мира.

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