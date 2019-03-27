Алина Кабаева впервые рассказала о своей семье

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в интервью журналу "Аэроэкспресс" впервые раскрыла подробности своего детства. Будущая чемпионка родилась в 1983 году в Ташкенте.
- Я выросла в интернациональном окружении, - заявила Кабаева. - В нашем доме жили семьи самых разных национальностей. Жили, кстати, очень дружно, такой большой семьей. Соседи поддерживали друг друга и реально помогали. Отношения между людьми были искренние и дружелюбные. Ссоры, конечно, случались, но в них никогда не было ненависти. У меня было совершенно безмятежное и счастливое детство. Сейчас я понимаю, что во многом это связано с нашим домом, с нашим интернациональным двором, где не было чужих детей.
Также Кабаева рассказала о том, как попала в художественную гимнастику. По словам спортсменки, мама мечтала отдать ее в фигурное катание, но в Ташкенте не было соответствующей инфраструктуры.
- Мама еще до моего рождения была знакома с этим видом спорта, потому что баскетбольная команда, в которой она играла, тренировалась в одном зале с гимнастками, - рассказала Алина. - Мама наблюдала тренировки Ирины Виннер и тогда же про себя решила, что если у нее родится девочка, она отдаст ее в художественную гимнастику, и только к этому тренеру.
Кабаева завоевала бронзовую медаль в многоборье на Олимпиаде-2000 и золото на Олимпиаде-2004. Она является девятикратной чемпионкой мира.
Читайте также:
Не сравнить с футболом. Сколько заработали биатлонист Логинов и лыжник Большунов за сезон
Франция, Германия, Узбекистан. КХЛ планирует расширение на Запад и на Восток
На Макгрегора завели дело о сексуальном насилии
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
В нашей столице мероприятия "Наурыза-2019" прошли под ошеломительный успех совершенно нового явления на музыкальном небосклоне. В Кремлевском Дворце съездов выступил казахстанский певец Димаш Кудайберген. Не случайно имя его переводится, как "Данный Богом". Автор "Правды.Ру" побывал на концерте восходящей звезды.
Обозреватель "Правды.Ру", недавно побывавший в Венесуэле, рассказал о том, как там живут люди, как работает экономика, что такое венесуэльский социализм и надо ли от него отходить, как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро и каковы его шансы удержать власть.