Не сравнить с футболом. Сколько заработали биатлонист Логинов и лыжник Большунов за сезон

На прошлой неделе завершился сезон у биатлонистов и лыжников. Сейчас стала известна сумма призовых, которые заработали лидеры прошедшего сезона.
Кубок мира по биатлону с большим отрывом завоевал норвежец Йоханнес Бе. Он превзошел достижение Мартена Фрукада по количеству побед в одном сезоне, а также заработал рекордную сумму призовых - 461 тысячу евро.
Вторым в общем зачете Кубка мира стал россиянин Александр Логинов. Его призовые куда скромнее - 174,5 тысячи евро. На счету россиянина две победы в гонках, два вторых места и четыре третьих. На чемпионате мира в Эстерсунде он завоевал серебро и бронзу.
Лучшим лыжником сезона стал норвежец Йоханнес Клебо. Он заработал 185 тысяч евро. Второе место в общем зачете Кубка мира занял россиянин Александр Большунов. Он завоевал 5 золотых медалей, 4 серебряные и 3 бронзовые. За это российский лыжник получил 125,5 тысяч евро.
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