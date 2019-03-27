Франция, Германия, Узбекистан. КХЛ планирует расширение на Запад и на Восток

Сегодня в Москве состоялся с совет директоров КХЛ. На нем было принято решение о том, что в лиге останутся 25 клубов. Кроме того, организация планирует в будущем расширить чемпионат за счет команд из других стран.
По словам президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, в лиге задумались об основании двух новых дивизионов - Азиатского и Западноевропейского. Состав лиги могут пополнить команды из Франции, Германии и Узбекистана. В марте в Ташкенте был открыт новый дворец спорта на 12 тысяч зрителей. Кроме того, в состав лиги может войти еще один клуб из Китая.
Сейчас в КХЛ выступают четыре не российские команды из Европы. Это "Слован" (Братислава), "Динамо" (Рига), "Динамо" (Минск) и "Йокерит" (Хельсиники).
В состав Азиатского дивизиона могут войти "Куньлунь" (Пекин), "Амур" (Хабаровск), "Адмирал" (Владивосток) и "Барыс" (Нур-Султан).
КХЛ была организована в 2008 году. Максимальное количество клубов в лиге - 29 - было в сезоне-2016/17. Минимальное число команд - 23 - выступало в 2010 и 2011 годах.
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