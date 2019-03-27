И снова мальчик. В Санкт-Петербурге представлен талисман Евро-2020

На стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге состоялась презентация талисмана Евро-2020. Участие в мероприятии принял футболист сборной России Александр Ерохин, сообщает "РИА Новости".

Новым талисманом чемпионата Европы стал мальчик, которого назвали Скиллзи (Skillzy). На Евро-2016 во франции маскотом был мальчик в плаще супермена по имени Супер-Виктор. Первый талисман турнира в 1980 году - герой сказки Пиноккио.

Евро-2020 будет посвящен 60-летию проведения чемпионатов Европы. Впервые турнир пройдет в 12 странах. Санкт-Петербург примет три матча группового турнира и одну игру 1/4 финала.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Кроме Санкт-Петербурга, игры турнира примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Дублин, Бухарест, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.

24 участник Евро определятся до 31 марта 2020 года. 20 команд получат путевки на турнир, пройдя отборочный цикл. Еще 4 сборные определятся через плей-офф Лиги наций УЕФА.

Сборная России в отборе выступает в группе I с командами Бельгии, Шотландии, Казахстана, Кипра и Сан-Марино. После двух туров на счету россиян 3 очка.

Источник фото: twitter.com/UEFAEURO

Читайте также:

КХЛ оставила в лиге 25 клубов. Играть продолжат и в Пекине, и в Братиславе

На Макгрегора завели дело о сексуальном насилии

"Уфа" уволила Кириченко. Команду возглавит Евсеев