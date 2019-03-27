КХЛ оставила в лиге 25 клубов. Играть продолжат и в Пекине, и в Братиславе

В следующем сезоне КХЛ в регулярном чемпионате сыграют 25 клубов. Лига не исключила ни одну из команд из состава участников, сообщает пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что кандидатами на исключение являются "Амур", "Адмирал" и "Северсталь". В КХЛ в прошлом году был введен рейтинг экономических и спортивных показателей команд, согласно которому эти три клуба занимали последние места.

За два предыдущих года КХЛ покинули "Медвешчак" (Загреб), "Металлург" (Новокузнецк), "Лада" (Тольятти) и "Югра" (Ханты-Мансийск). По плану лиги, в регулярном чемпионате должны принимать участие 24 финансово стабильных клуба. В последнее время возникали слухи о том, что в КХЛ могут появиться команды из Милана или Лондона. Пока эта информация так и остается слухами.

Таким образом, участие в следующем чемпионате КХЛ примут:

дивизион Боброва - "Динамо" (Москва), "Динамо" (Рига), "Йокерит" (Хельсинки), СКА (Санкт-Петербург), "Северсталь" (Череповец), "Спартак" (Москва);

дивизион Тарасова - "Витязь" (Подольск), "Динамо" (Минск), "Локомотив" (Ярославль), "Слован" (Братислава), "Сочи", ЦСКА (Москва);

дивизион Харламова - "Автомобилист" (Екатеринбург), "Ак Барс" (Казань), "Металлург" (Магнитогорск), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Торпедо" (Нижний Новгород), "Трактор" (Челябинск);

дивизион Чернышева - "Авангард" (Омск), "Адмирал" (Владивосток), "Амур" (Хабаровск), "Барыс" (Нур-Султан), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирск) и "Кунь Лунь" (Пекин).

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