КХЛ оставила в лиге 25 клубов. Играть продолжат и в Пекине, и в Братиславе

В следующем сезоне КХЛ в регулярном чемпионате сыграют 25 клубов. Лига не исключила ни одну из команд из состава участников, сообщает пресс-служба организации.
Ранее сообщалось, что кандидатами на исключение являются "Амур", "Адмирал" и "Северсталь". В КХЛ в прошлом году был введен рейтинг экономических и спортивных показателей команд, согласно которому эти три клуба занимали последние места.
За два предыдущих года КХЛ покинули "Медвешчак" (Загреб), "Металлург" (Новокузнецк), "Лада" (Тольятти) и "Югра" (Ханты-Мансийск). По плану лиги, в регулярном чемпионате должны принимать участие 24 финансово стабильных клуба. В последнее время возникали слухи о том, что в КХЛ могут появиться команды из Милана или Лондона. Пока эта информация так и остается слухами.
Таким образом, участие в следующем чемпионате КХЛ примут:
дивизион Боброва - "Динамо" (Москва), "Динамо" (Рига), "Йокерит" (Хельсинки), СКА (Санкт-Петербург), "Северсталь" (Череповец), "Спартак" (Москва);
дивизион Тарасова - "Витязь" (Подольск), "Динамо" (Минск), "Локомотив" (Ярославль), "Слован" (Братислава), "Сочи", ЦСКА (Москва);
дивизион Харламова - "Автомобилист" (Екатеринбург), "Ак Барс" (Казань), "Металлург" (Магнитогорск), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Торпедо" (Нижний Новгород), "Трактор" (Челябинск);
дивизион Чернышева - "Авангард" (Омск), "Адмирал" (Владивосток), "Амур" (Хабаровск), "Барыс" (Нур-Султан), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирск) и "Кунь Лунь" (Пекин).
Читайте также:
На Макгрегора завели дело о сексуальном насилии
"Уфа" уволила Кириченко. Команду возглавит Евсеев
Артемий Панарин: "В США ты можешь послать тренера на хрен, в России он - бог"
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
В нашей столице мероприятия "Наурыза-2019" прошли под ошеломительный успех совершенно нового явления на музыкальном небосклоне. В Кремлевском Дворце съездов выступил казахстанский певец Димаш Кудайберген. Не случайно имя его переводится, как "Данный Богом". Автор "Правды.Ру" побывал на концерте восходящей звезды.
Обозреватель "Правды.Ру", недавно побывавший в Венесуэле, рассказал о том, как там живут люди, как работает экономика, что такое венесуэльский социализм и надо ли от него отходить, как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро и каковы его шансы удержать власть.