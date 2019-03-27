На Макгрегора завели дело о сексуальном насилии.

В отношении бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора правоохранительными органами Ирландии возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии. Обвинение спортсмену не предъявлено. После задержания и первого допроса бойца отпустили.
По информации источников The New York Times, в декабре 2018 года Макгрегор снимал пентхаус в дублинском отеле Beacon. Тогда же в полицию поступило заявление от женщины, имя которой не раскрывают, о том, что в этом номере отеля спортсмен ее изнасиловал.
В ирландских СМИ сообщения об этом деле стали появляться также в конце прошлого года, однако, до недавних пор имя бойца в публикациях не упоминалось. Полиция изъяла из отеля записи камер видеонаблюдения и предметы, которые могут быть доказательствами по данному делу.
Напомним, что в марте 2019 года Конор Макгрегор заявил о завершении своей спортивной карьеры. Как сообщала "Правда.Ру", коллеги спортсмена предположили, что он уже заработал достаточно денег и известности, чтобы заняться раскруткой собственной марки виски.
Источник фото: wikimedia.org
Читайте также
Фанат подал иск в суд на Макгрегора. Он требует 15 тысяч долларов
Макгрегор был арестовал полицией Майами и выпущен под залог
Сильвестр Сталлоне хочет увидеть реванш Нурмагомедова и Макгрегора
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
В нашей столице мероприятия "Наурыза-2019" прошли под ошеломительный успех совершенно нового явления на музыкальном небосклоне. В Кремлевском Дворце съездов выступил казахстанский певец Димаш Кудайберген. Не случайно имя его переводится, как "Данный Богом". Автор "Правды.Ру" побывал на концерте восходящей звезды.
Экстравагантный ведущий Fox News Грег Гатфилд выступил с комментарием по поводу слов Дональда Трампа о победе над халифатом "Исламского государства"* (террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации).