На Макгрегора завели дело о сексуальном насилии

В отношении бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора правоохранительными органами Ирландии возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии. Обвинение спортсмену не предъявлено. После задержания и первого допроса бойца отпустили.

По информации источников The New York Times, в декабре 2018 года Макгрегор снимал пентхаус в дублинском отеле Beacon. Тогда же в полицию поступило заявление от женщины, имя которой не раскрывают, о том, что в этом номере отеля спортсмен ее изнасиловал.

В ирландских СМИ сообщения об этом деле стали появляться также в конце прошлого года, однако, до недавних пор имя бойца в публикациях не упоминалось. Полиция изъяла из отеля записи камер видеонаблюдения и предметы, которые могут быть доказательствами по данному делу.

Напомним, что в марте 2019 года Конор Макгрегор заявил о завершении своей спортивной карьеры. Как сообщала "Правда.Ру", коллеги спортсмена предположили, что он уже заработал достаточно денег и известности, чтобы заняться раскруткой собственной марки виски.

Источник фото: wikimedia.org

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