"Уфа" уволила Кириченко. Команду возглавит Евсеев

"Уфа" разорвала контракт с главным тренером команды Дмитрием Кириченко, сообщает пресс-служба команды. В клубе РПЛ пожелали специалисту успехов и поблагодарили за работу.

Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию. Кириченко возглавлял клуб из Башкирии с ноября 2018 года. Под его руководством "Уфа" провела семь матчей, в которых набрал четыре очка.

Команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету "Уфы" 16 очков за десять туров до финиша РПЛ. Команда может покинуть лигу.

Новый тренер "Уфы" пока не назначен. По информации нескольких источников, им станет Вадим Евсеев. Во вторник он расторг контракт со "СКА-Хабаровск", а пресс-служба команды ФНЛ сообщила, что у специалиста есть договоренность с клубом РПЛ.

43-летний специалист успел поработать в "Текстильщике", "Амкаре", "Анжи" и "СКА-Хабаровск". Он является шестикратным чемпионом России в составе "Спартака" и "Локомотива".

Источник фото: twitter.com/ufaFc

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