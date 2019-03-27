Артемий Панарин: "В США ты можешь послать тренера на хрен, в России он - бог"

Хоккеист "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью Sports.ru рассказал о разнице между США и Россией, НХЛ и КХЛ. До 2015 года он выступал за "Витязь", "Ак Барс" и СКА, после чего переехал за океан. Сейчас россиянин является одним из лидеров "Коламбуса".
- В России предлагали районе 120 миллионов рублей в год. Это до налогов, - заявил Панарин. - А сюда поехал на 900 тысяч долларов. И получил 500 тысяч на руки. Конечно, бонус еще фантастический выбил. И что смешное - я поехал на в четыре раза меньшие деньги, а заработал столько же за счет бонуса.
Российский хоккеист считает, что в НХЛ у игроков намного больше свободы.
- Контраст огромный. Здесь тренер такой же обычный игрок, - продолжил Панарин. - Такая же часть. Ты можешь его послать на хрен. Если он поймет, что по делу, то ничего не скажет. А в России тренер - это бог. Ты ему ничего не можешь говорить. Он всегда прав. Если ты еще средний игрок, то тебя съедят.
Кроме того, по мнению Панарина, в США тренеры и хоккеисты более уважительно относятся к прессе.
- Если тебя вызвали журналисты, ты не можешь сказать: "Нет, я не пойду". А у нас ты можешь ответить пиар-человеку: "Не, убери меня. Я не пойду с ними разговаривать". И так же тренеры - в России у них мало уважения к журналистике, хотя у вас такая же работа. Да и потом - тренеры сами должны развивать этот спорт, чтобы получать больше денег, - считает Панарин.
Источник фото: nhl.com
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