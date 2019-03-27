Моуринью может стать тренером Головина в "Монако"

Португальский специалист Жозе Моуринью претендует на должность главного тренера "Монако", сообщает французское издание L'Equipe. Клуб из Монте-Карло готов предложить контракт бывшему тренеру "Порту", "Интера", "Реала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" уже сейчас.

Моуринью находится без работы с декабря 2018 года, когда был уволен из "МЮ". Сейчас тренер сотрудничает с каналом Russia Today, выступая в эфире в качестве эксперта по футболу. Сам португалец недавно заявил, что хочет вернуться к тренерской карьере в июне.

Моуринью вместе со своими командами становился чемпионом Португалии, Италии, Испании и Англии. В каждой из этих стран он выигрывал национальные кубки и суперкубки. Дважды побеждал в Лиге чемпионов и один раз выиграл Лигу Европы.

"Монако" неудачно проводит этот сезон. Команда после 29-ти туров набрала 30 очков и идет на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. С 2018 года в составе монегасков выступает Александр Головин. Российский полузащитник провел 26 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Источник фото: chelsea.com

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