Встреча с Трампом вдохновила Овечкина, Бобровский стал второй звездой дня в НХЛ

"Вашингтон" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 4:1, а одну из шайб забросил нападающий Александр Овечкин.

Эта шайба стала для форварда, который днем ранее встретился с президентом США Дональдом Трампом, 656-й в карьере. Овечкин вышел на 13-е место в истории НХЛ по количеству голов. Он догнал Брэндана Шэнахана. "Вечный" снайперский рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки. Хоккеист, завершивший карьеру в 1999 году, забросил 894 шайбы.

"Коламбус" одержал важную победу в игре с "Айлендерс" - 4:0. "Блю Джэкетс" теперь отстают от зоны плей-офф Кубка Стэнли на два очка, имея матч в запасе. Российский вратарь команды Сергей Бобровский в этой игре отразил все 26 бросков. Он был признан второй звездой дня в НХЛ.

За две недели до завершения регулярного чемпионата место в плей-офф Кубка Стэнли заработали шесть команд. В Восточной конференции это "Тампа-Бэй" и "Бостон", в Западной - "Калгари", "Сан-Хосе", "Нэшвилл" и "Виннипег".

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