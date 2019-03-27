Встреча с Трампом вдохновила Овечкина, Бобровский стал второй звездой дня в НХЛ

"Вашингтон" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 4:1, а одну из шайб забросил нападающий Александр Овечкин.
Эта шайба стала для форварда, который днем ранее встретился с президентом США Дональдом Трампом, 656-й в карьере. Овечкин вышел на 13-е место в истории НХЛ по количеству голов. Он догнал Брэндана Шэнахана. "Вечный" снайперский рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки. Хоккеист, завершивший карьеру в 1999 году, забросил 894 шайбы.
"Коламбус" одержал важную победу в игре с "Айлендерс" - 4:0. "Блю Джэкетс" теперь отстают от зоны плей-офф Кубка Стэнли на два очка, имея матч в запасе. Российский вратарь команды Сергей Бобровский в этой игре отразил все 26 бросков. Он был признан второй звездой дня в НХЛ.
За две недели до завершения регулярного чемпионата место в плей-офф Кубка Стэнли заработали шесть команд. В Восточной конференции это "Тампа-Бэй" и "Бостон", в Западной - "Калгари", "Сан-Хосе", "Нэшвилл" и "Виннипег".
Читайте также:
Юношеская сборная России вышла в финальную часть Евро-2019
Стало известно, сколько Загитова заработала за сезон
"Овечкин - шпион, а Трамп теперь в Putin Team". Как в США отреагировали на встречу в Белом доме
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
В нашей столице мероприятия "Наурыза-2019" прошли под ошеломительный успех совершенно нового явления на музыкальном небосклоне. В Кремлевском Дворце съездов выступил казахстанский певец Димаш Кудайберген. Не случайно имя его переводится, как "Данный Богом". Автор "Правды.Ру" побывал на концерте восходящей звезды.
Экстравагантный ведущий Fox News Грег Гатфилд выступил с комментарием по поводу слов Дональда Трампа о победе над халифатом "Исламского государства"* (террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации).