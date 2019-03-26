Юношеская сборная России вышла в финальную часть Евро-2019

Юношеская сборная России (игроки до 17 лет) удачно выступила в отборочном турнире Евро-2019. В элитном раунде отбора команда обыграла Польшу (3:2) и Шотландию (3:0). Это позволило россиянам гарантировать одно из двух мест в своей группе.
Возглавляет команду бывший игрок ЦСКА и "Зенита" Дмитрий Хомуха. Чемпионат Европы для 17-летних игроков состоится в Ирландии с 3 по 19 мая.
Участие в турнире примут 16 команд. На данный момент известно, что в финальный раунд, кроме России, вышли команды Ирландии, Исландии и Австрии.
Сборные будут разбиты на четыре группы по четыре команды. Победитель квартета и вторая команда выйдут в четвертьфинал.
Российские юноши дважды становились чемпионами Европы - в 2006 и 2013 годах.
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