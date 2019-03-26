Криштиану Роналду избежал серьезной травмы

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в скором времени вернется на поле. Португалец избежал серьезной травмы, сообщает пресс-служба туринского клуба.
Футболист получил незначительное повреждение правого бедра в матче за сборную Португалии. Он был заменен в первом тайме игры против Сербии (1:1) в отборочном турнире Евро-2020.
Ранее сообщалось, что Роналду может пропустить одну-две недели из-за травмы. За это время команда проведет три матча в чемпионате Италии, в том числе игру с "Миланом". 9 апреля команда выйдет на первый четвертьфинал Лиги чемпионов против "Аякса".
Роналду в этом сезоне провел 38 матчей за "Юве", в которых забил 26 мячей. Он пропустил осенние игры сборной Португалии в Лиге наций УЕФА, но вернулся в команду на отборочный турнир Евро-2020. Форвард отыграл с Украиной (0:0) и Сербией (1:1).
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