Криштиану Роналду избежал серьезной травмы

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в скором времени вернется на поле. Португалец избежал серьезной травмы, сообщает пресс-служба туринского клуба.

Футболист получил незначительное повреждение правого бедра в матче за сборную Португалии. Он был заменен в первом тайме игры против Сербии (1:1) в отборочном турнире Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Роналду может пропустить одну-две недели из-за травмы. За это время команда проведет три матча в чемпионате Италии, в том числе игру с "Миланом". 9 апреля команда выйдет на первый четвертьфинал Лиги чемпионов против "Аякса".

Роналду в этом сезоне провел 38 матчей за "Юве", в которых забил 26 мячей. Он пропустил осенние игры сборной Португалии в Лиге наций УЕФА, но вернулся в команду на отборочный турнир Евро-2020. Форвард отыграл с Украиной (0:0) и Сербией (1:1).

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