РФС проведет расследование возможных домогательств к футболисткам ЦСКА

В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили, что получили информацию о возможных домогательствах со стороны тренеров к футболисткам СКА УОР, дубля ЦСКА. Ранее две 19-летние девушки сообщили, что тренеры команды Михаил и Станислав Адыловы делали им предложения интимного характера.

В пресс-службе РФС заявили, что организация проведет проверку этой информации. О результатах расследования будет сообщено дополнительно, приводит комментарий РФС "РИА Новости".

Футболистки сообщили, что на протяжении нескольких месяцев подвергались домогательствам со стороны Адыловых. По их словам, тренеры предлагали им "особый" вид массажа. Спортсменки обращались к руководству клуба, но никакой реакции не последовало. Последней каплей стало то, что Михаил Адылов прислал одной из девушек фотографию своего полового органа.

Теперь футболистки обратились с заявлением в МВД Одинцовского района Москвы. Также проверку обещали провести в Следственном комитете РФ.

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