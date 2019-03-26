Стало известно, сколько Загитова заработала за сезон

Российская фигуристка Алина Загитова в прошедшем сезоне завоевала золото чемпионата мира в японской Сайтаме, взяла серебро чемпионата Европы и заняла второе место в финале "Гран-при". Журналисты подсчитали, сколько денег ей это принесло.

За победу на чемпионате мира Загитова получила 64 тысячи долларов. За серебро чемпионата Европы - 16 тысяч, за второе место в финале "Гран-при" - 18 тысяч. Победы на двух этапах этой серии принесли спортсменке 36 тысяч. Таким образом, ее доход от соревнований составил 134 тысячи долларов, сообщает "РИА Новости".

Загитова является олимпийской чемпионкой. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане он взяла золото в 15-летнем возрасте.

Ранее сообщалось, что Загитова получает высокий доход от рекламных контрактов. Она рекламирует три японских бренда, известного производителя спортивной одежды и один из российских банков. По сведениям ESPN, это приносит чемпионке около 2,5 миллионов долларов в год. 16-летняя фигуристка входит в топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

Источник фото: kremlin.ru

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