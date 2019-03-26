Бывший футболист "Спартака" Промес может перейти в "Барселону"

Голландский футболист Квинси Промес летом может стать игроком "Барселоны", сообщает испанское издание Diario. Сейчас нападающий выступает за "Севилью", а до этого играл за "Спартак".
По сведениям испанских журналистов, в приобретении Промеса заинтересован главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде. В его контракте с "Севильей" прописана сумма, за которую "Барса" сможет забрать голландца без переговоров, - 150 миллионов евро. Каталонский клуб хочет значительно снизить цену на футболиста.
"Севилья" в августе 2018 года заплатила "Спартаку" 21 миллион евро за игрока. В составе московского клуба он выступал на протяжении четырех сезонов. Голландец провел 135 матчей за красно-белых, в которых забил 66 мячей. Промес стал чемпионом России в 2017 году.
За "Севилью" в этом сезоне он отыграл 38 матчей и забил два мяча. Игрок постоянно вызывается в сборную Голландии. За команду он отыграл 36 встреч и забил 6 голов.
Источник фото: izvestia.ru
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