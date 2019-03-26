"Овечкин - шпион, а Трамп теперь в Putin Team". Как в США отреагировали на встречу в Белом доме

Президент США Дональд Трамп провел встречу с хоккеистами "Вашингтона". Участие в традиционном чемпионском приеме приняли российские игроки Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Трамп во время встречи расхвалил капитана команды Овечкина и сообщил, что его дочь Иванка является фанаткой хоккеиста. Слова благодарности получил также Евгений Кузнецов. Правда, Трамп неправильно произнес его фамилию - Кузнецнов.

В любимом Твиттере президента США болельщики активно обсуждали прием. Многие сообщения были шутливыми.

"Это лучшее доказательство связи России с Белым домом", - написал пользователь Bert Bales.

"Я думаю, Овечкин - шпион". "В Putin Team пополнение", - шутят другие болельщики в Твиттере. Многие заметили, что Овечкин, Кузнецов и Орлов находятся к Трампу ближе других участников встречи.

Фанаты вспомнили Овечкину участие в Putin Team. Это сообщество было организовано в 2018 году. Звезды спорта и других сфер жизни в рамках акции высказывались в поддержку президента России Владимира Путина.

Источник фото: twitter.com

Читайте также:

Трамп принял в Белом доме участника Putin Team Овечкина

Макгрегор объявил об уходе из спорта. Хабиб назвал себя "королем джунглей"

СМИ: футболистки ЦСКА подвергались домогательствам со стороны тренеров