Макгрегор объявил об уходе из спорта. Хабиб назвал себя "королем джунглей"

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор неожиданно объявил об уходе из спорта. Ирландец совсем недавно вызывал нескольких бойцов на поединок, заявлял о желании провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым и усиленно тренировался в Майами. Но сегодня в Твиттере Макгрегора появилась запись с заявлением о завершении карьеры.

"Сегодня я решил уйти из ММА. Желаю всем моим коллегам успехов в дальнейшем. Сейчас я присоединись к свои друзьям в UFC, но уже в отставке", - написал Макгрегор в Твиттере.

По мнению других бойцов UFC, решение Макгрегора связано с тем, что он заработал достаточно денег за свою карьеру и уже сделал себе имя. Так, Бретт Окампо считает, что ирландец теперь займется раскруткой своего бренда - Макгрегор выпускает виски под собственной маркой.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов лаконично отреагировал на эту новость.

"В джунглях может быть только один король. Только один", - написал россиянин в Твиттере.

В октябре прошлого года между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся бой в рамках UFC. Россиянин победил ирландца удушающим приемом и защитил чемпионский пояс в легком весе. Поединок завершился грандиозным скандалом из-за того, что Хабиб полез на трибуны и устроил драку с командой Конора.

Источник фото: twitter.com/ufc

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