СМИ: футболистки ЦСКА подвергались домогательствам со стороны тренеров

Двое тренеров женской команды СКА УОР годами приставали к футболисткам, но на это никто не обращал внимания. На поведение наставников руководству клуба пожаловались две девушки, сообщает телеграм-канал Baza.
По сведениям источника, девушки не первый раз высказывают недовольство от действий тренеров Станислава Адылова и его сына Михаила Адылова. Мужчины делали девушкам предложения интимного характера и пытались провести сеанс "особого" массажа. Пределом стало то, что один из них прислал футболистке в мессенджере изображение своего полового органа.
СКА УОР является дублем женского ЦСКА. Сотрудники клуба подали заявление в МВД Одинцовского района, к проверке также подключен Следком РФ. Михаил Адылов все обвинения отрицает.
"Не знаю, откуда такая ситуация взялась, с чего все это. Ничего подобного не было. Мы им компрессы делали на ноги, разогревающие. Никаких фотографий не присылали", - заявил Адылов.
Источник фото: twitter.com
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