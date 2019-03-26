Погребняка оштрафовали за высказывания о темнокожих игроках сборной России

Российский футболист Павел Погребняк получил наказание за слова о темнокожих футболистах в составе сборной России. Комитет по этике РФС условно дисквалифицировал футболиста "Урала" до конца сезона.
По словам главы комитета Семена Андреева, Погребняк на заседании выступил и объяснил свое интервью. Комитет принял решение оштрафовать игрока на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировать до конца сезона в турнирах под эгидой РФС. Если футболист позволит себе такие высказывания еще раз, дисквалификация вступит в силу. Игрок может обжаловать это решение.
Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" заявил, что негативно относится к натурализации игроков для сборной. По его словам, когда в составе национальной команды выступают темнокожие футболисты, это выглядит смешно.
В составе сборной России выступает нападающий "Краснодара" Ари, который получил паспорт в июле 2018 года. Два последних матча команды в воротах провел вратарь Гилерме, а на чемпионате мира-2018 выступал защитник Мариу Фернандес. Все игроки являются бразильцами.
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