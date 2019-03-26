Сборную Украины могут лишить очков из-за бразильца Жуниора Мораеса

Сборной Украины по футболу грозят два технических поражения. Все из-за того, что на поле в последних матчах в составе команды выходил бразилец Жуниор Мораес.

По сведениям португальского издания Mais Futebol, ФИФА может наказать украинскую команду из-за того, что бразилец, сменивший гражданство, не прожил на территории Украины 5 лет непрерывно. Этого требует регламент ФИФА по смене "спортивного" гражданства.

В июне 2017 года Мораес оказался в аренде в китайском "Тянцзине". До этого он играл за украинские "Металлург" и "Динамо" 4 года 7 месяцев, то есть норму не выполнил. После возвращения на Украину Жуниор непрерывно прожил 21 месяц.

Сборная Украины на старте отборочного турнира Евро-2020 сыграла вничью с Португалией (0:0) и обыграла Люксембург (2:1). В обоих матчах принимал участие Мораес.

По мнению украинского юриста Юрия Юрченко, ФИФА вряд ли вынесет решение не в пользу Украины.

"ФИФА в лице Комитета по статусу футболистов сама, по сути, допустила Мораеса приняв решение о смене его Ассоциации/футбольного гражданства с Бразилии на Украину. - Поэтому возможность пересмотра этого решения зависит от тех аргументов, исходя из которых ФИФА посчитала, что требование о беспрерывном проживании 5 лет - соблюдены.

Вряд ли в такой ситуации ФИФА пересмотрит и отменит свое решение о смене футбольного гражданства Мораесом, но не исключаю такого, как первый прецедент в такой категории дел", - приводит слова Юрченко "ТСН Проспорт"

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