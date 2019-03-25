Восьмикратная олимпийская чемпионка Бьорген родила сына

Норвежская лыжница Марит Бьорген родила сына. Для спортсменки и ее мужа Фреда Берре Лундберга это второй ребенок, сообщает vg.no. Первому сыну Бьорген Мариусу три года. По словам Лундберга, малыш родился в субботу, а сама Марит чувствует себя хорошо.
Бьорген является восьмикратной олимпийской чемпионкой. Также она - рекордсмен по количеству наград на зимних Олимпиадах. На ее счету 15 наград - восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых.
Кроме того, норвежская лыжница владеет рекордом по количеству побед на чемпионатах мира. Бьорген завоевала восемь золотых медалей. Она выиграла четыре Кубка мира. В апреле 2018 года лыжница завершила свою карьеру.
Источник фото: rsaski.ru
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