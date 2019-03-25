Уголовное дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

Пресненский суд Москвы получил материалы дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом в комментарии "РИА Новости" сообщил пресс-секретарь инстанции Алексей Черников. Дата рассмотрения пока не назначена.
Футболистам Кокорину и Мамаеву вменяют статьи "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство" после двух драк в Москве, в которых пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и работник Первого канала Виталий Соловчук. В инцидентах также приняли участие младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий.
Четверо подозреваемых сейчас находятся в СИЗО-2 Москвы "Бутырка". Суд дважды продлевал арест Кокориных, Мамаева и Протасовицкого. В итоге футболисты и их друзья останутся под заключением до 8 апреля.
Источник фото: instagram.com
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