Украинская футболистка заявила, что в командах Европы более 90 процентов лесбиянок

Игрок сборной Украины по мини-футболу Юлия Форсюк в интервью проекту TREНДЕЦ рассказала об отношениях в женских командах Европы. По ее словам, в составах европейских команд по футболу и футзалу большинство девушек нетрадиционной ориентации.

- С лесбиянками в одной команде я играла и играю. В Европе в женском футзале это норма, - заявила Форсюк. - Это все открыто, и я должна уважать эти отношения, потому что иначе девочки обижаются. Все руководители и тренеры команд за это.

В Европе в командах один-два человека, которые не лесбиянки. Это все очень открыто. Я даже не говорю про футбол. Там, мне кажется, еще больше, чем в футзале. На Украине это есть, но в более закрытой форме. В футболе более 90 процентов лесбиянок.

Источник фото: futsal.org

Читайте также:

"Реал" готов заплатить 280 миллионов евро за футболиста "ПСЖ"

Футболист "Зенита" Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране

Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию