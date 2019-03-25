"Реал" готов заплатить 280 миллионов евро за футболиста "ПСЖ"

"Реал" может побить трансферный рекорд и заплатить за нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе 280 миллионов евро. Мадридский клуб вступит в переговоры с французами в ближайшее время, сообщает France Football.

На кандидатуре Мбаппе настаивает главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. По сведениям СМИ, он поставил условие по покупке форварда на переговорах с президентом клуба Флорентино Пересом, когда вернулся на свою должность. Клуб выделил специалисту 350 миллионов евро на трансферы.

Авторитетный портал transfermarkt.de оценил стоимость Мбаппе в 200 миллионов евро. "ПСЖ" в 2017 году заплатил за игрока "Монако" 180 миллионов. 20-летний футболист провел в составе команды 71 матч, в которых забил 51 мяч. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году на турнире в России.

Трансферным рекордом на данный момент является переход нападающего Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ". Парижане в 2017 году заплатили за игрока 222 миллиона евро. После покупок Неймара и Мбаппе УЕФА открыл дело против клуба из-за нарушения правил финансового fair play, по которым команда не может тратить больше, чем зарабатывает. Это может быть одной из причин того, что парижане согласятся отпустить Мбаппе в "Реал".

Источник фото: psg.fr

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