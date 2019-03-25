Норвежский биатлонист Бергер отказался от работы в сборной России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев предложил норвежцу Ларсу Бергеру войти в тренерский штаб сборной России. В СБР хотят улучшить результаты команды. Так, в следующем сезоне тренером по стрелковой подготовке у женщин будет олимпийская чемпионка Альбина Ахатова.
Норвежец на это предложение ответил отказом. В комментарии ТАСС он заявил, что польщен приглашением, но не хочет заниматься тренерской работой в России. Разговор между Бергером и Драчевым состоялся во время чемпионата Европы в Минске.
Бергер ранее выступал в биатлоне и лыжных гонках. Свою карьеру он завершил в 2014 году. В биатлоне Бергер завоевал золото на чемпионате мира 2009 года. В лыжных гонках спортсмен выступал еще удачнее. Он является трехкратным чемпионом мира и призером олимпийских игр.
В этом сезоне только один российский биатлонист вошел в десятку Кубка мира. Александр Логинов занял второе место в общем зачете. На чемпионате мира в Эстерсунде команда завоевала две серебряные медали и одну бронзу.
Читайте также:
Футболист "Зенита" Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране
Футболист "Спартака" спас жизнь игроку сборной Швейцарии
Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Напомним, что взаимоотношения Москвы с Советом Европы значительно ухудшились после того, как Крым в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.
Напомним, что взаимоотношения Москвы с Советом Европы значительно ухудшились после того, как Крым в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.
Ни в одном государстве мира, посетовал Шнуров, нет подобного рода ведомства.
Вывода о том, что "все чисты и расходятся", прокурор Мюллер не делал. Мнение Валерия Гарбузова о том, что именно упустили из виду демократы в борьбе с Трампом.