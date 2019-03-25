Норвежский биатлонист Бергер отказался от работы в сборной России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев предложил норвежцу Ларсу Бергеру войти в тренерский штаб сборной России. В СБР хотят улучшить результаты команды. Так, в следующем сезоне тренером по стрелковой подготовке у женщин будет олимпийская чемпионка Альбина Ахатова.

Норвежец на это предложение ответил отказом. В комментарии ТАСС он заявил, что польщен приглашением, но не хочет заниматься тренерской работой в России. Разговор между Бергером и Драчевым состоялся во время чемпионата Европы в Минске.

Бергер ранее выступал в биатлоне и лыжных гонках. Свою карьеру он завершил в 2014 году. В биатлоне Бергер завоевал золото на чемпионате мира 2009 года. В лыжных гонках спортсмен выступал еще удачнее. Он является трехкратным чемпионом мира и призером олимпийских игр.

В этом сезоне только один российский биатлонист вошел в десятку Кубка мира. Александр Логинов занял второе место в общем зачете. На чемпионате мира в Эстерсунде команда завоевала две серебряные медали и одну бронзу.

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