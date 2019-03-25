Футболист "Зенита" Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун помог пострадавшим от наводнения в своей родной стране. Сейчас игрок "Зенита" находится в провинции Голестан, на которую обрушились продолжительные ливни.

В результате дождей выпало более 300 миллиметров осадков. Сообщается о пострадавших в результате наводнения.

Азмун сейчас находится в Иране во время перерыва на игры сборных. Футболист спасал людей на моторных лодках, руководил эвакуацией населения и раздавал гуманитарную помощь.

Иранец выступает в составе "Зенита". Он перешел в питерский клуб из "Рубина" в январе. В составе команды провел семь матчей, в которых забил пять мячей.

Источник фото: twitter.com/zenit_spb

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