Футболист "Спартака" спас жизнь игроку сборной Швейцарии

Полузащитник "Крылев Советов", права на которого принадлежат "Спартаку", Джано Ананнидзе стал героем матча отбора Евро-2020 между Грузией и Швейцарией. Грузинский футболист спас жизнь своему сопернику Фабиану Шеру.
Швейцарец в борьбе за мяч столкнулся с Джемалом Табидзе, после чего оказался на газоне. У Шера запал язык, он потерял сознание. Ближе всего к пострадавшему оказался Ананнидзе. Футболист "Спартака" вовремя вытащил язык, благодаря чему Шер смог дышать.
Сам Ананидзе не считает себя героем и заявил, что так поступил бы каждый человек на его месте.
- Я бы не сказал, что я герой. Случилась такая ситуация, я просто был рядом и помог человеку, думаю, что на моем месте любой бы поступил так же, - приводит Sport24 слова Ананидзе.
Шер поблагодарил Ананидзе, но сказал, что ничего не помнит из произошедшего.
- Ничего не могу вспомнить - я был без сознания. Сейчас болит скула и дискомфорт в горле, - заявил Шер после игры, которая закончилась победой его команды со счетом 2:0.
Источник фото: ВВС
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