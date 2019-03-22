Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова завоевала первое место на чемпионате мира по фигурному катанию, который прошел в японском Сайтаме. Второе место заняла спортсменка из Казахстана Элизабет Турсынбаева.

Третье место и бронзовую медаль получила российская спортсменка Евгения Медведева. В чемпионате также участвовала еще одна россиянка — Софья Самодурова, которая заняла восьмую позицию.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала рекомендации олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки, которые она дала Алине Загитовой. По словам Навки, успешно выступать Алине Загитовой мешает большая ответственность после победы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В этом сезоне Загитова заняла пятое место на чемпионате России и второе на чемпионате Европы. Поэтому ей нужно сбросить с себя все эти оковы чемпионские и сделать свое дело. Она прекрасная спортсменка, у нее все замечательно, только нужно психологически правильно настроиться.

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