Футбольные фанаты устроили беспорядки на матче женских команд в Лондоне

Фанаты футбольного клуба "ПСЖ" устроили беспорядки в Лондоне. Был нанесен ущерб стадиону "Кингсмедоу", сообщает talkSPORT. Обычная новость для противостояния команд из Франции и Англии примечательна тем, что инцидент произошел во время матча женских команд.
Полиция Лондона задержала нескольких болельщиков "ПСЖ", которые приехали на матч четвертьфинала женской Лиги чемпионов против "Челси". У них были изъяты кастеты и ножи. Многим фанатам запрещено посещение игр мужской команды и молодежного состава "ПСЖ".
В этой игре футболистки "Челси" одержали победу со счетом 2:0. Ответная игра состоится через неделю в Париже.
Источник фото: twitter.com
Читайте также:
Экс-игрок сборной Англии, осужденный за педофилию, вышел из тюрьмы
Ходок Иванов лишен золота чемпионата мира из-за допинга
Футболисты сборной России убрали за собой раздевалку. Бельгийцы поблагодарили их
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отечество, блин, опять в опасности, а мы это пытаемся замалчивать и не реагировать, спихивая ответственность за принятие решений на местную власт
Две российские пары оказались на пьедестале на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Может ли Россия осуждать Польшу за неприглашение на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны, если сама признала Сталина преступником "хуже Гитлера".