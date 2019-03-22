Футбольные фанаты устроили беспорядки на матче женских команд в Лондоне

Фанаты футбольного клуба "ПСЖ" устроили беспорядки в Лондоне. Был нанесен ущерб стадиону "Кингсмедоу", сообщает talkSPORT. Обычная новость для противостояния команд из Франции и Англии примечательна тем, что инцидент произошел во время матча женских команд.

Полиция Лондона задержала нескольких болельщиков "ПСЖ", которые приехали на матч четвертьфинала женской Лиги чемпионов против "Челси". У них были изъяты кастеты и ножи. Многим фанатам запрещено посещение игр мужской команды и молодежного состава "ПСЖ".

В этой игре футболистки "Челси" одержали победу со счетом 2:0. Ответная игра состоится через неделю в Париже.

Источник фото: twitter.com

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