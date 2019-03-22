Экс-игрок сборной Англии, осужденный за педофилию, вышел из тюрьмы

Бывший футболист сборной Англии Адам Джонсон сегодня был выпущен из тюрьмы. Там он провел три года по обвинению в педофилии.

Джонсон был приговорен к шести года тюремного срока в 2016 году. Футболист был признан виновным в сексуальном насилии в отношении 15-летней школьницы. Он отсидел три года и останется под административным надзором.

Кроме того, футболисту запрещено видеться со своей дочерью наедине. Во время встреч с четырехлетним ребенком рядом обязательно должен находиться социальный работник.

В начале 2016 года Джонсон был задержан полицией. Его обвинили в связью с 15-летней фанаткой. Футболист отрицал обвинения и заявил, что у него не было сексуального контакта с девушкой. Игрок признался только в том, что целовался с ней.

До тюремного срока Джонсон выступал за "Мидлсбро", "Лидс", "Уотфорд", "Манчестер Сити" и "Сандерленд". В составе "Сити" он выиграл Кубок и чемпиона Англии. За национальную команду провел 12 матчей, в которых забил два мяча.

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