Ходок Иванов лишен золота чемпионата мира из-за допинга

Российский ходок Александр Иванов признан виновным в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Он получил дисквалификацию на три года - со 2 мая 2017 года.
Кроме того, аннулированы все результаты Иванова с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года. Таким образом, спортсмен лишен золота чемпионата мира-2013 на дистанции 20 километров, а также серебряной медали чемпионата Европы-2014.
Напомним, в 2015 году из-за допингового скандала ВФЛА была временно отстранена, а российские легкоатлеты лишились возможности выступить на Олимпиаде-2016. Позже Международная федерация легкой атлетики (IAAF) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.
Источник фото: КоммерсантЪ
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