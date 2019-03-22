Фигуристка Бетина Попова раскритиковала судейство на чемпионате мира

Российская фигуристка Бетина Попова выступила с критикой в адре судей чемпионата мира. Спортсменке не понравились результаты в ритм-танце.
Первое место с мировым рекордом заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон - 88,42 балла. Два российских дуэта заняли второе и третье места. Виктория Синицина и Никита Кацалапов набрали 83,94 балла, Александра Степанова и Иван Букин - 83,10.
По мнению Поповой, лучший номер показали Синицина и Кацалапов.
"Это танго было лучшим весь сезон. Они должны получить золото за него. Откуда пять баллов превосходства над нашими? С крайне посредственными элементами", - написала Попова в Инстаграме.
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