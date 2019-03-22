Футболисты сборной России убрали за собой раздевалку. Бельгийцы поблагодарили их

Сборная Бельгии пожелал удачи сборной России после матча отборочного турнира Евро-2020. Бельгийская команда разместила сообщение в Твиттере.

Кроме того, бельгийцы поблагодарили сборную России за убранную раздевалку. Пресс-служба российской команды после игры в Твиттере выложила фотографию со стадиона "Эйзель", на которой видно, что игроки убрали за собой. На это пресс-служба сборной Бельгии ответила на русском языке: "Спасибо!"

Матч между Бельгией и Россией завершился в пользу хозяев - 3:1. Гол россиян в этой игре забил Денис Черышев. Эта игра была стартовой для команды Станислава Черчесова в отборе Евро-2020.

В других матчах Казахстан обыграл Шотландию (3:0), а Кипр разгромил Сан-Марино (5:0). 24 марта Россия сыграет с Казахстаном в Астане.

Источник фото: twitter.com/TeamRussia

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