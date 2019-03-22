Брат звезды НБА Дюранта застрелен в США

Клифф Дюрант, сводный брат баскетболиста "Голден Стэйт" Кевина Дюранта, был застрелен в Атланте. Инцидент произошел во время празднования дня рождения Клиффа. О новости сообщила мать игрока Ванда Дюрант.

Кевин Дюрант является лидером "Голден Стэйт". Он перешел в команду в 2016 году, после чего завоевал два чемпионства в НБА. Ранее он выступал за "Оклахому-Сити".

Дюрант в составе сборной США дважды стал олимпийским чемпионом - в 2012 и 2016 году. Также он выиграл чемпионат мира в 2010 году.

Источник фото: nba.com

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