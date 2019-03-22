Синицина и Кацалапов - вторые после ритм-танца на чемпионате мира

На чемпионате мира в японской Сайтаме состоялись соревнования в ритм-танце. Французский фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон показали лучший прокат с мировым рекордом. Они набрали 88,42 балла.

Второе место заняли российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Каалапов. Они набрали 83,94 балла.

Третьими стали Александра Степанова и Иван Букин - 83,10 балла. они всего на 0,01 балла опередили американский дуэт Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью.

Произвольная программа, после которой будут определены медалисты, будет показана завтра, 23 марта.

Источник фото: EPA

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