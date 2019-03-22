Россия проиграла Бельгии, СКА и ЦСКА - в финале конференции, Барбашев - первая звезда дня в НХЛ. Главные новости утра

Pravda.ru представляет дайджест главных утренних новостей. В четверг вечером стартовал отборочный турнир Евро-2020, а также определились первые полуфиналисты Кубка Гагарина.

Россия проиграла Бельгии в Брюсселе

Сборная России по футболу неудачно начала отборочный турнир Евро-2020. Команда Станислава Черчесова в четверг вечером уступила Бельгии в Брюсселе - 1:3. Единственный гол россиян в этом матче забил полузащитник Денис Черышев.

В других матчах группы I Казахстан обыграл Шотландию - 3:0, а Кипр разгромил Сан-Марино - 5:0. 24 марта Россия сыграет на выезде с Казахстаном.

СКА и ЦСКА вышли в полуфинал Кубка Гагарина

СКА в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ обыграл "Локомотив" - 5:4 в овертайме. Победную шайбу забросил защитник Динар Хафизуллин. Питерский клуб выиграл серию со счетом 4-1.

ЦСКА одержал победу над московским "Динамо" - 3:2. Решающий бросок на счету канадского нападающего Линдея Вея. Армейцы так же выиграли серию со счетом 4-1.

СКА и ЦСКА сыграют в финале Западной конференции. Финалисты Восточной конференции пока не определились. "Авангард" ведет в серии с "Барысом" (3-1), а "Салават Юлаев" - в серии с "Автомобилистом" (3-1).

Барбашев признан первой звездой дня в НХЛ

В НХЛ ночью состоялись 12 матчей. "Сент-Луис" победил "Детройт" со счетом 5:2. Три шайбы в этой игре забросил форвард "Блюз" Иван Барбашев. Он сделал первый хет-трик в карьере в НХЛ и был признан первой звездой дня.

"Тампа-Бэй" обыграла "Каролину" - 6:3. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров сделал в этой игре результативную передачу. Форвард набрал 120-е очко в этом сезоне и повторил достижение Сергея Федорова. До рекорда Александра Могильного для российских игроков осталось набрать семь очков.

Читайте также:

Фигуристку из США обвиняют в умышленном нанесении травмы сопернице

Агент прокомментировал слухи о переговорах Карреры с "Зенитом"

"Ювентус" летом не поедет в США, чтобы избежать ареста Роналду