Галицкий возглавил рейтинг российских бизнесменов с наибольшими доходами

Forbes составил рейтинг российских бизнесменов с наибольшими доходами в 2018 году. Доходы оценивались журналом по стоимости проданных активов и размеру дивидендов.
Возглавил рейтинг владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий. По версии издания, в прошлом году он получил доход в размере 2,44 миллиарда долларов. Большую часть этой суммы бизнесмен получил от продажи сети "Магнит" группе ВТБ.
Второе место в списке занимает Михаил Прохоров. Его доход составил 1,77 миллиарда долларов. Источник дохода - продажа акций "Русала" и клуба НБА "Бруклин Нетс".
На третьей строчке с доходом 1,59 миллиарда долларов - владелец НЛМК Владимир Лисин. Четвертое место занимает владелец "Северстали" Алексей Мордашов (1,46 миллиарда долларов).
Пятое место занял Алишер Усманов с доходом 1,12 миллиарда долларов. В прошлом году он продал часть акций футбольного клуба "Арсенал".
На девятом месте владелец "Челси" Роман Абрамович. Он заработал 600 миллионов долларов. Десятую строчку в рейтинге занимает бывший владелец "Анжи" Сулейман Керимов (490 миллионов долларов).
Источник фото: КоммерсантЪ
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