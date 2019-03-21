РФС рассмотрит высказывания Погребняка о темнокожих футболистах 26 марта

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что высказывания футболиста "Урала" Павла Погребняка будут рассмотрены 26 марта. Обращение по этому поводу сделал глава организации Александр Дюков.

Погребняк ранее заявил, что ему смешно, когда темнокожие футболисты выступают за сборную России. Он привел пример нападающего "Краснодара" Ари. Бразилец в прошлом году получил российское гражданство. Он провел два матча в составе российской национальной команды.

Нападающего "Урала" после этого обвинили в проявлении расизма. Сам Ари заявил, что не обращает внимания на подобные высказывания, но ему неприятно, что такое происходит в России.

Глава Комитета по этике РФС в комментарии Sport24 сообщил, что на заседание приглашен сам Погребняк. Во время рассмотрения этого вопроса может присутствовать также юрист или представитель "Урала". Какое наказание может быть применено к футболисту, не сообщается.

Источник фото: vtbrussia.ru

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