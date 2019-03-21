Следующий чемпионат НХЛ будет открыт матчем в Чехии

НХЛ объявила о проведении некоторых матчей следующего регулярного чемпионата в Европе. Одна игра состоится в Праге, еще две - в Стокгольме.

"Чикаго" и "Филадельия" сыграют в Чехии 4 октября 2019 года. Этим матчем будет открыт регулярный сезон, сообщает пресс-служба лиги. 8 и 9 ноября "Баффало" и "Тампа-Бэй" проведут две игры в Швеции.

В сезоне-2017/18 "Колорадо" и "Оттава" провели два матча в Стокгольме. Этот чемпионат НХЛ был открыт в Гетеборге игрой между "Эдмонтоном" и "Нью-Джерси", а в ноябре 2018 года в Хельсинки два матча провели "Флорида" и "Виннипег".

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