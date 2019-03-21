Фигуристку из США Белл обвиняют в умышленном нанесении травмы сопернице

На чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме разгорается скандал. Американку Мэрайю Белл обвиняют в умышленном нанесении травмы кореянке Лим Ен Су, сообщает AFP.
По сведению представителей корейской фигуристки, американка умышленно ударила коньком соперницу по ноге. 22-летняя Белл не принесла извинений Лим Ен Су. Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование инцидента после того, как получил жалобу от Союза конькобежного спорта Кореи.
Лим Ен Су и Белл занимаются у одного тренера - Рафаэля Арутюняна. По словам кореянки, в последние месяцы она постоянно подвергалась нападкам со стороны американки.
В короткой программе Лим Ен Су набрала 72,91 балла, что является ее лучшим результатом в карьере. Она занимает пятое место. Белл с 71,26 балла идет шестой. Произвольная программа у женщин состоится сегодня.
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