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РУСАДА за два месяца проверило 15 российских фигуристов на допинг

Спорт

За два первых месяца 2019 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг 15 российских фигуристов, сообщает ТАСС. Среди них три призера чемпионата России в женском катании.

РУСАДА за два месяца проверило 15 российских фигуристов на допинг. 401174.jpeg

РУСАДА проверило Анну Щербакову, Александру Трусову, Алену Косторную, Дмитрия Ялина, Апполинарию Панфилову, Елизавету Медведеву, Анастасию Мишину, Даниила Самсонова, Петра Гуменника, Анастасию Костюк, Романа Савосина, Ксению Синицыну, Анну Фролову, Викторию Лорер, а также Анастасию Шабатову.

Ранее 13-летняя Шабатова заявила, что фигуристам нужно выпить "много правильного допинга", чтобы добиться успеха. Также она обвинила группу тренера Эттери Тутберидзе в употреблении запрещенных веществ. Позже фигуристка извинилась и заявила, что эти слова были сказаны после поражения на соревнованиях.

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Темы допинг фигурное катание
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