РУСАДА за два месяца проверило 15 российских фигуристов на допинг

За два первых месяца 2019 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг 15 российских фигуристов, сообщает ТАСС. Среди них три призера чемпионата России в женском катании.
РУСАДА проверило Анну Щербакову, Александру Трусову, Алену Косторную, Дмитрия Ялина, Апполинарию Панфилову, Елизавету Медведеву, Анастасию Мишину, Даниила Самсонова, Петра Гуменника, Анастасию Костюк, Романа Савосина, Ксению Синицыну, Анну Фролову, Викторию Лорер, а также Анастасию Шабатову.
Ранее 13-летняя Шабатова заявила, что фигуристам нужно выпить "много правильного допинга", чтобы добиться успеха. Также она обвинила группу тренера Эттери Тутберидзе в употреблении запрещенных веществ. Позже фигуристка извинилась и заявила, что эти слова были сказаны после поражения на соревнованиях.
Читайте также:
"Ювентус" летом не поедет в США, чтобы избежать ареста Роналду
Василевский с личным рекордом признан второй звездой дня в НХЛ
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Столь громкое заявление, прозвучавшее на одном из главных белорусских телеканалов, является результатом резко ухудшившихся отношений России и Белоруссии.
Сотрудники российской военной полиции провели полную реставрацию известного советского танка Т-34, найденного рядом с границей Сирии и Израиля.
Столица Казахстана - Астана будет переименована в четвертый раз, зачем надо было менять название и надолго ли сохранится название Нурсултан?